Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde 100 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.

Salgınına karşı farklı kulvarlarda mücadele veriliyor. Onlardan bir tanesi de virüsün bulaşma hızını minimuma indirmek. Bunu başarmanın en iyi yolu ise sosyal mesafeye dikkat etmekten geçiyor.

Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli.

Bloomberg’de yer alan habere göre Harvard’da yapılan araştırma kapsamında Covid-19’u, önceki iki tip koronavirüs salgınıyla kıyaslayan ekip koronavirüsün tekrarlayan kış salgınına dönme ihtimali olduğu sonucuna ulaştı.

Başka bir deyişle söz konusu araştırmaya göre önümüzdeki süreçte koronavirüsün ikinci dalga olarak karşımıza çıkabilir. Bu olasılığa karşı uzmanlar 2022 yılına kadar sosyal mesafe uygulamasının yürürlükte kalmasını öneriyor.

