HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar sosyal mesafe uygulamanının 2022 yılına kadar yürürlükte kalabileceğini açıkladı.

Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde 100 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.

Salgınına karşı farklı kulvarlarda mücadele veriliyor. Onlardan bir tanesi de virüsün bulaşma hızını minimuma indirmek. Bunu başarmanın en iyi yolu ise sosyal mesafeye dikkat etmekten geçiyor.

Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli.

Bloomberg’de yer alan habere göre Harvard’da yapılan araştırma kapsamında Covid-19’u, önceki iki tip koronavirüs salgınıyla kıyaslayan ekip koronavirüsün tekrarlayan kış salgınına dönme ihtimali olduğu sonucuna ulaştı.

Başka bir deyişle söz konusu araştırmaya göre önümüzdeki süreçte koronavirüsün ikinci dalga olarak karşımıza çıkabilir. Bu olasılığa karşı uzmanlar 2022 yılına kadar sosyal mesafe uygulamasının yürürlükte kalmasını öneriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Yüreklere su serpen açıklama geldi: Söndürüldü!Yüreklere su serpen açıklama geldi: Söndürüldü!
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
Harvard Üniversitesi SOSYAL MESAFE Wuhan ABD

En Çok Okunan Haberler

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

Korkunç! 2 milyonu geçti

Korkunç! 2 milyonu geçti

Survivor'da bomba değişiklik! Acun yeni dönemi açıkladı

Survivor'da bomba değişiklik! Acun yeni dönemi açıkladı

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'

'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'

Evde yalnız kalanlar karantinayla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Evde yalnız kalanlar karantinayla nasıl başa çıkabilirsiniz?

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

Yüreklere su serpen açıklama geldi: Söndürüldü!

Yüreklere su serpen açıklama geldi: Söndürüldü!

Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Korkunç! 2 milyonu geçti

Trump ve Macron telefonda koronavirüsü görüştü

Trump ve Macron telefonda koronavirüsü görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.