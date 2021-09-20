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  4. Korkutan anlar! Çarpmanın etkisiyle yoldan çıktılar: 6 yaralı

Korkutan anlar! Çarpmanın etkisiyle yoldan çıktılar: 6 yaralı

20.09.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Korkutan anlar! Çarpmanın etkisiyle yoldan çıktılar: 6 yaralı

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yeni Harmandalı Mahallesi Manisa Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. H.H.E. (22) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyreden R.U. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.F. (24), S.Y. (24), M.Ö. (24) ve Y.U. (30) yaralandı.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi ile çevre özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Her iki araçta da hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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