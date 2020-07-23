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Korkutan anlar! Kediyi ezmemek için...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletiyle arkadaşını taziyeye giden vatandaş, önüne çıkan kediyi ezmemek için kaza yaptı. Kediyi ezmemek için manevra yapan Mehmet Duman, yola savruldu. Kaza anını kendine has üslubuyla anlatan Duman, hayvanları çok sevdiğini söyeldi.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Temmuz günü saat 10.24 sıralarında Azizye Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan kıraathane işletmecisi Mehmet Duman (35), yola aniden kedi çıkınca ani manevra yaptı. Hakimiyetini kaybeden Duman, motosikletiyle birlikte yolda sürüklendi. Kaza yapan Duman’ı gören çevre sakinleri hemen yardıma koştu. Mehmet Duman kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

'HAYVANSEVERİM BEN'

Başına gelen kazayı kendisine has esprili bir dille anlatan Mehmet Duman, "3 gün önce arkadaşımın babası vefat etti. Ben de motosikletimle taziyeye gidiyordum. 20 metre ileride önüme bir kedi çıktı. Gerçekten hayvanları severim ben. Kediyi ezmemek için kendi canımı hiçe saydım. Kendimi bir yere, motosikletimi ayrı yere attım. Kendimi arabaların içine attım. Kedinin kılına zarar gelmedi. Ben bütün canlıları seviyorum" dedi.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını belirten Duman, kendisinin gerçek bir hayvansever olduğunu söyledi. Duman, "Bu insanlar hayvanseverse, sadece bir kelime söylüyorum; ben hayvanım o zaman. Eğer bu insanlar hayvanları gerçekten seviyorsa, ben hayvanım. Ne demek istediğimi anladınız. Kedi kendi yuvasında, her şey yerli yerinde. Biz de çok şükür ucuz atlattık. Demek ki verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

'KEDİ ZARAR GÖRMESİN DİYE MOTORDAN UÇTUM'

Bacağındaki yarayı gösteren Mehmet Duman, "Motordan uçtum. Kedinin canına, kılına zarar gelmesin diye kendimi arabaların altına attım. Bu yara ne olacak ya?" diyerek kazada kedinin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. (İHA)

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