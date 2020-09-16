HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkutan anlar! Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti

Korkutan anlar! Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, züccaciye dükkanına girdi. Kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada iş yerinin önünde duran bebek arabasındaki 2 çocuğun kıl payı kazadan kurtulduğu görüldü.

Korkutan anlar! Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti

Kaza, dün akşam saatlerinde Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Emre Ç., (19) yönetimindeki otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, içerisinde iki bebeğin bulunduğu bebek arabasının yanından geçip iş yerinin önündeki Eyüp Kesen ve Ali Kesen'e çarptı. Dükkana giren otomobil, kasada duran iş yeri sahibi Hüseyin Tilki'ye de çarpıp, durdu.

426b969a13a5a7ca3c97886f896da0f9

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cam parçalarının arasında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Kesen yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Görgü tanıkları, otomobilin teğet geçtiği bebek arabasındaki iki çocuğun şans eseri kurtulduğunu söyledi.

c5a9000de06d5582be95c68a4a4d6c91

HALAY ÇEKERKEN YARALANDILAR

Ali Kesen ve Eyüp Kesen'in yeni iş yerini 10 gün önce açan kuzenleri Hüseyin Tilki'ye hayırlı olsun ziyareti için geldikleri öğrenildi. Bu arada, kaza iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bebek arabasını teğet geçerek iş yerinin önünde halay çektikleri görülen Ali Kesen ve Eyüp Kesen'e çarparak içeriye girdiği görüldü.

da37001731902f48d6831a827dc3df64

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili flaş karar!Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili flaş karar!
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir? Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün dönüşü şaşkına çeviren olay! TIR parkına girdi ve...
Düğün dönüşü şaşkına çeviren olay! TIR parkına girdi ve...
12 günlük bebek evin köpeği tarafından öldürüldü
12 günlük bebek evin köpeği tarafından öldürüldü
Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili flaş karar!
At eti tespit edildi! Tüketicileri böyle uyardı
At eti tespit edildi! Tüketicileri böyle uyardı
Kahvaltıda yerken nefes borusuna yapıştı! Şimdi yaşam mücadelesi veriyor
Kahvaltıda yerken nefes borusuna yapıştı! Şimdi yaşam mücadelesi veriyor
Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi Gaziantep’te gerçek oldu! Test sonuçları karışınca...
Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Test sonuçları karışınca...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.