Korkutan 'Balon balığı' uyarısı! Zehri siyanür kadar güçlü

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Van'da kaya balığı zannederek yedikleri balon balığından zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve biri ölen 2 kişinin durumunu değerlendirdi. Küçük balon balıklarının yanlışlıkla kaya balığına benzetilerek yenmiş olabileceğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, balon balığının zehrinin siyanür kadar güçlü bir zehre sahip olduğunu belirterek yenmesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

BALON BALIĞI YİYEN VATANDAŞLAR ZEHİRLENDİ

Balon balığının küçük türünün kaya balığına benzetildiği için vatandaşlar tarafından tüketilip zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Muhtemelen yanlışlıkla küçük balon balıkları kasalara karıştı. Kaya balıkları küçüktür, vatandaşlar da balon balıklarını kaya balığı zannedip yediler. Belki de balığı iyi temizlemediler. Balıkların karaciğer bölgesinde toksin miktarı çok yüksek, belki karaciğeri iyi temizlemedikleri için Van'daki bu vatandaşlar zehirlendi" dedi.

BALON BALIĞININ ZEHRİ SİYANÜR KADAR GÜÇLÜ

Aslan balığı, iskorpit balığı ve trakunyaz balıkları gibi balıkların içinde bulunan toksit miktarlarının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu tür balıklarda toksit protein yapısındadır. Ancak balon balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde siyanür etkisinin de olduğu belirtiliyor. Çok güçlü ve etkili zehri olduğu kaynaklarda aktarılıyor" diye konuştu.