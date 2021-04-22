Korkutan değişim! Google, iklim değişikliği gerçeğini gözler önüne serdi

Son 15 yılda milyarlarca insan gezegeni keşfetmek için Google Earth'e bilgi sahibi olurken, teknoloji devi şimdi de Timelapse adını verdikleri özellik sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki 37 yıllık coğrafı değişimleri gözler önüne serebiliyor.

Buna göre iklim değişikliğinin dünya üzerinde yarattığı ürküten etkinin üzücü bir şekilde ortaya çıktığı gösteriliyor.

24 milyon uydu görüntüsünün ve 1985 yılından itibaren çekilen görüntüleri kullanıldığı görüntülerde dünya, buzulların erimesine, gezegen değişimine tanık oldu.

Google Earth Timelapse'daki görüntülerde, küresel ısınma nedeniyle Alaska'daki Columbia Buzulu'nun eridiği, bir zamanlar el değmemiş olan Dubai kıyı şeridinin yıllar içinde nasıl değiştiği, Amazon yağmur ormanlarının zamanla ormansızlaşması gözler önüne serildi.

'Timelapse' adı verilen yeni özelliğe göre Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık coğrafı değişimler üç boyutlu video ile görülebilecek. Gezegendeki değişimlerin yıl yıl sergileneceği özelliğin iki boyutlu versiyonunun zaten uygulamada mevcut olduğunu belirten uzmanlar, 'üç boyutlu videolar aracılığıyla gezegende gezinti yapmanın daha sürükleyici olacağını' savunuyor.