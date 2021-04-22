HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkutan değişim! Google, iklim değişikliği gerçeğini gözler önüne serdi

Korkutan değişim! Google, iklim değişikliği gerçeğini gözler önüne serdi

22.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliğinin dünya üzerinde yarattığı korkunç etki, yeni Google'ın yeni özelliği sayesinde üzücü bir şekilde ortaya çıktı. 24 adet uyduyla 1985 yılından itibaren çekilen görüntülerde buzulların yıllar içinde nasıl eridiği, Amazon ormanlarının nasıl yok olduğu gözler önüne serildi.

Son 15 yılda milyarlarca insan gezegeni keşfetmek için Google Earth'e bilgi sahibi olurken, teknoloji devi şimdi de Timelapse adını verdikleri özellik sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki 37 yıllık coğrafı değişimleri gözler önüne serebiliyor.

Buna göre iklim değişikliğinin dünya üzerinde yarattığı ürküten etkinin üzücü bir şekilde ortaya çıktığı gösteriliyor.

24 milyon uydu görüntüsünün ve 1985 yılından itibaren çekilen görüntüleri kullanıldığı görüntülerde dünya, buzulların erimesine, gezegen değişimine tanık oldu.

Google Earth Timelapse'daki görüntülerde, küresel ısınma nedeniyle Alaska'daki Columbia Buzulu'nun eridiği, bir zamanlar el değmemiş olan Dubai kıyı şeridinin yıllar içinde nasıl değiştiği, Amazon yağmur ormanlarının zamanla ormansızlaşması gözler önüne serildi.

Screenshot_19

'Timelapse' adı verilen yeni özelliğe göre Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık coğrafı değişimler üç boyutlu video ile görülebilecek. Gezegendeki değişimlerin yıl yıl sergileneceği özelliğin iki boyutlu versiyonunun zaten uygulamada mevcut olduğunu belirten uzmanlar, 'üç boyutlu videolar aracılığıyla gezegende gezinti yapmanın daha sürükleyici olacağını' savunuyor.

24 adet uyduyla 1985 yılından itibaren çekilen görüntülerin yer alacağı belirtilirken, Timelapse'in farklı açılardan kullanılması ise kameranın konumunu değiştirmekle mümkün olacak.

NEREDEYSE 40 YILLIK DEĞİŞİM

Öte yandan, Google Earth direktörlerinden Rebecca Moore, Timelapse özelliğinin iklim değişikliğine ve doğanın tahribatına dikkat çekeceğini ifade etti. Moore, ''Artık herkes zamanın gelişmesini izleyebilir ve neredeyse kırk yıllık gezegensel değişime tanık olabilir. imelapse'ın özellikle orman değişimi, kentsel büyüme, ısınma sıcaklıkları, enerji kaynakları ve dünyanın kırılgan güzelliğine odaklandığını söyleyebiliriz'' diyor.

Screenshot_20


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
ABD'de anıt mezar kararı!ABD'de anıt mezar kararı!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Amazon Google

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.