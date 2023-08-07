Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde dün saat 18.29’da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN UYARI MI?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremi sosyal medya hesabı üzerinden yorumladı.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir."

OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ETKİLEYECEĞİ ŞEHİRLER

“Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır.”