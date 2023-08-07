HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

07.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından deprem ile ilgili yorumlarını paylaşan Ercan, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, 'büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt verdi. Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Ercan, olası büyük İstanbul depreminden etkilenecek kentleri de tek tek açıkladı. İşte Ercan'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde dün saat 18.29’da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN UYARI MI?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremi sosyal medya hesabı üzerinden yorumladı.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir."

OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ETKİLEYECEĞİ ŞEHİRLER

“Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır.”

İstanbul depremi uyarısı! En çok etkilenecek yerleri açıkladı: 2,5 milyon insan... İstanbul depremi uyarısı! En çok etkilenecek yerleri açıkladı: 2,5 milyon insan...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hikayesi ağlattı! Paylaşımlarını görenler mezuniyette yanına koştuHikayesi ağlattı! Paylaşımlarını görenler mezuniyette yanına koştu
LGS nakil tercih sonuçları açıklandıLGS nakil tercih sonuçları açıklandı
11 yıldır aranan mafyayı futbol tutkusu ele verdi!11 yıldır aranan mafyayı futbol tutkusu ele verdi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara ahmet ercan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.