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Korkutan felaket! Göl ölü balıklarla doldu

06.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki göle gelenler adeta çevre felaketiyle karşılaştı. 2016 yılında “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescillenen Ulaş Gölü, bilinçsiz sulama ve kuraklık sebebiyle su canlılarının ölümüne sebep olmaya başladı. Oksjen yetersizliği nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölde yüzlerce balık kıyıya vurdu. Bölge sakinlerini ürküten balık ölümleri drone ile havadan da görüntülendi.

Korkutan felaket! Göl ölü balıklarla doldu

Suların çekildiği Ulaş Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri görenleri endişelendiriyor.

İlçe sakinlerinden Gökhan Güneş, suda balık ölümlerinin olduğunu söyleyerek, “İklim değişiklikleri nedeniyle suda baya bir çekilme oldu. Bilinçsiz sulamada var tabi. Göle bağlantısı olan suyunda azalması nedeniyle baya bir su çekildi ve balık ölümleri gerçekleşti. Şu an tekrar su kaynağı güçlendirilerek su oranının arttırılmasına başlandı. Tabi bir süre daha balık ölümleri devam edecek gibi. Gözle görülür derecede balık ölümleri var. Hala da devam ediyor ama su oksijen miktarını tamamladıktan sonra muhtemelen zamanla o da kesilecek diye düşünüyorum” dedi.

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"SULARIMIZI İDARELİ KULLANMALIYIZ"

Güneş, "suları idareli kullanmalıyız" diyerek, “Sıcaklıkların düşmesinden dolayı rahatsızlık vermiyor ama sıcaklık arttığı zaman balçık kokusu ve balık ölümlerinden kaynaklı kokular artmaya başlanıyor. Doğayı korumalıyız, çevreyi korumalıyız. Sularımızı idareli kullanmalıyız. Çiftçi arkadaşlar bilinçli sulama yapmalı. Doğayı bizim çocuklarımıza bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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İHA

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