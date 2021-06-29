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Korkutan gelişme! Delta Plus mutasyonu Rusya'ya sıçradı

29.06.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, geçtiğimiz hafta ülkede bir kişide Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta Plus mutasyonunun 1 kişide tespit edildiğini aktardı.

Korkutan gelişme! Delta Plus mutasyonu Rusya'ya sıçradı

Rusya’da Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonunun kendi içinde mutasyona uğrayarak Delta Plus adını alan yeni mutasyonu tespit edildi.

RUSYA'DAKİ İLK DELTA PLUS VAKASI

Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, "Rusya’da geçtiğimiz hafta görülen vaka konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tüm verileri çok dikkatli bir şekilde inceledik. Delta Plus varyantı bilgisi doğrulandı. Vaka hafif formda ve her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı. Popova’nın açıklaması ile Rusya’daki ilk Delta Plus vakası doğrulanmış oldu.

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Halka uyarılarda bulunan Popova, yeni koronavirüs mutasyonlarının kitlesel olarak yayılması karşısında kitlesel bağışıklığın günümüzde çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ülkede koronavirüs ile mücadele konusunda alınan önlemler ve aşılama süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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