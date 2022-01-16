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Korkutan gelişme! Japonya'da Omicron'dan ilk ölümler doğrulandı

16.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada Omicron'a bağlı olarak koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşanırken Japonya'dan korkutan bir haber geldi. Yapılan açıklamada Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Korkutan gelişme! Japonya'da Omicron'dan ilk ölümler doğrulandı

Dünyada Omicron varyantı paniği yaşanıyor. Türkiye'de de baskın varyant haline gelen Omicron ile ilgili korkutan bir haber geldi. Japonya, Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

İKİ KİŞİ OMICRON'DAN HAYATINI KAYBETTİ

Japonya'da koronavirüsün Omicron mutasyonu kaynaklı ilk ölümlerin kayda geçtiği açıklandı. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz Salı günü hastanede hayatını kaybeden erkek bir hasta üzerinde yapılan incelemelerde hastanın Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirildi. Chiba eyalet yönetimi ise, Salı günü hayatını kaybeden kadın bir hastanın koronavirüsün Omicron mutasyonundan enfekte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Her iki hastanın da 2 doz aşı yaptırmış olduğu ancak kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

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MUTASYONLU VAKA SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Japonya Sağlık Bakanlığı ise, geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle 3 bin 699 Omicron mutasyonu vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki tüm yeni koronavirüs vakalarının yüzde 80 ila 90'ının Omicron kaynaklı olduğu belirtilirken, mutasyonun en fazla etki gösterdiği Okinawa eyaletinde taşıyıcıların yaklaşık yüzde 90'ının asemptomatik olduğu veya sadece hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Japonya'da 2 gün üst üste 20 bin sınırını aşan günlük koronavirüs vakalarının sayısı dün 25 bin 742'ye ulaşmış, yaşanan gelişme ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 860 bin 85'e taşımıştı. Ülkede 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 18 bin 445'e yükselmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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