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Korkutan görüntü! Binlerce karınca kiliseyi adeta istila etti

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2018 08:28 | Son Güncelleme

Peru'da bulunan bir kilisede amatör kameraya kaydedilen olay ilginç görüntülere sahne oldu. Binlerce karıncanın adım atacak yer kalmayacak şekilde sardığı yerde olayın nedeni ise bilinmiyor.

Peru'da bulunan bir kilisede kaydedilen görüntü şaşkına çevirdi. Görüntülerde kimsenin nedenini bilmediği bir olayda binlerce karınca kiliseyi sarmış halde görülüyor.

Adeta istila ettikleri kilisede bulunan kişilerin de herhangi bir müdahalede bulunmadığı olay, orada bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi. İşte binlerce karıncanın istila ettiği, her yeri sardığı o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Kilise Karınca Istila Peru

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