Korkutan görüntü! Binlerce karınca kiliseyi adeta istila etti

Peru'da bulunan bir kilisede kaydedilen görüntü şaşkına çevirdi. Görüntülerde kimsenin nedenini bilmediği bir olayda binlerce karınca kiliseyi sarmış halde görülüyor.

Adeta istila ettikleri kilisede bulunan kişilerin de herhangi bir müdahalede bulunmadığı olay, orada bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi. İşte binlerce karıncanın istila ettiği, her yeri sardığı o görüntü.

