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  4. Korkutan görüntü! Kadıköy'de müsilaj tehdidi! Deniz yüzeyini kapladı...

Korkutan görüntü! Kadıköy'de müsilaj tehdidi! Deniz yüzeyini kapladı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.01.2025 23:45
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul dahil toplam 7 ile müsilaj konusunda uyarıda bulunmasının ardından birçok ilde müsilaj görülmüştü. Marmara Denizi’nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Kadıköy’de de görüldü. Deniz yüzeyinin müsilajla kaplanmasının ardından ortaya korkunç görüntüler çıktı.

Korkutan görüntü! Kadıköy'de müsilaj tehdidi! Deniz yüzeyini kapladı...

Marmara Denizi’nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Kadıköy’de de görüldü. Adalar’da görülen beyaz tabaka, Bostancı kıyılarında da deniz yüzeyini kapladı.

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Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi’nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar’da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da görüldü. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka görenlerde endişe oluşturdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul dahil toplam 7 ile müsilaj konusunda uyarıda bulunulmuş, söz konusu çevre afetinin tekrarlanmaması için ileri arıtma tesislerinin bir an önce devreye alınması gerekliliği vurgulanmıştı.

"BİRÇOK CANLI TÜRÜNÜ TEHDİT EDİYOR"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj, kirlilik, deniz şartlarındaki durağanlık ve iklim değişikliğine bağlı su sıcaklığındaki aşırı artışın tetiklemesiyle denizin ışıklı bölgesinde fitoplankton denilen minik bitkiciklerin stres şartlarında aşırı çoğalmasıyla oluşuyor. Müsilajın oluşma şartlarına katkı sağlayan onlarca faktör ve etkiden bahsetmek mümkün. Ancak bunların içinde sadece deniz kirliliği yani denize bilinçsizce boca edilen azot ve fosfor kontrol edilebilir durumda. Yani denizin kirlilik yükü azaltılmadığı sürece müsilaja neden olan kontrol dışı faktörlerin varlığı devam ettikçe müsilaj oluşumu da devam edecektir" uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Müsilaj
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