HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkutan görüntü! Otlar insan boyunu aştı

Korkutan görüntü! Otlar insan boyunu aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2015 yılından bu yana en düşük seviyeye gelen Alibeyköy Barajı'nın son durumu endişelendirdi. Suların çekildiği bölgede hayvanların otlatıldığı görüldü. İşte otların insan boyuna ulaştığı bölgeden görüntüler...

Korkutan görüntü! Otlar insan boyunu aştı

İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, 2014’teki 15.25’lük en düşük seviyesinin ardından bu yıl Eylül ayında 30.89'a geriledi.

Alibeyköy Barajında 2019 Ekim ayında yapılan ölçümlerde yüzde 34.87 olan doluluk oranı, 2020 Ekim ayı itibariyle yüzde 22.55 seviyesine düştü.

AW149553_08

HAYVAN OTLATIYORLAR

Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2010 Ekim ayında yüzde 15.76 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi.

AW149553_05

AW149553_03

AW149553_02

AW149553_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Denizi olmayan kentte tekne mahsur kaldı!Denizi olmayan kentte tekne mahsur kaldı!
AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınav tarihi yaklaşıyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş teli olanlar dikkat! Çürük ve iltihap oluşmaması için...
Diş teli olanlar dikkat! Çürük ve iltihap oluşmaması için...
Denizi olmayan kentte tekne mahsur kaldı!
Denizi olmayan kentte tekne mahsur kaldı!
Arkeolojik sit alanından çalmış! Video çekip satmaya çalışmış
Çaldığı tarihi eseri video ile tanıtmış!
Ordu'nun doğal güzellikleri için yeni güzergah!
Harekete geçildi! Herkes ulaşabilsin diye...
İstanbul'da düğün konvoyu terörü! Patinaj ve makas atarak ilerlediler
Kendi hesabından paylaşmış! İstanbul'da terör estirdiler
Tarsus'ta yetişiyor! Çatalburun köpeklerinin ayrı ırk olduğu tescillendi
Tescillendi! O ırk sadece Tarsus'ta yetişiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.