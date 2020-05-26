Korkutan görüntü! Riva Deresi 1 ayda simsiyah oldu

Riva Deresi'nin yaklaşık 30 kilometrelik bölümündeki kirlilik daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Su yüzeyinde kabarcıklar görülürken, dereden zaman zaman koku da yükseliyor. Dere kenarındaki Öğümce Mahallesi ve Bozhane Mahallesi sakinleri tedirgin. Onlar derenin eski günlerine kavuşmasını istiyor.

"KORONAVİRÜSTEN KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN BU ÇIKTI"

Öğümce Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, "Diğer köylerde fabrikalar var. Aynı zamanda arıtma tesisleri var. Bunların arıtmaları olmadığı için bu pis sular dereye akıyor. Burada balıklar yaşardı. Derenin içi kaynıyor. Koronavirüsten kendimizi korumaya çalışırken bir de bu çıktı. İnanın bu virüsten daha kötü. Yapılan hiçbir şey yok. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca talepte bulunduk. Beyaz Masa'ya defalarca kayıt oluşturduk. Ama ne gelen var ne gören var. Yanıt alamıyoruz. 'Tamam beyefendi' diyerek telefonu suratımıza kapatıyorlar" şeklinde konuştu.

"AKAN SU İNSANI TEDİRGİN EDİYOR"

Öğümce Mahallesi sakini Özcan Adem, "Şu an tarlalarımızı ektik ama sulama yapamıyoruz. Bu suyla nasıl bir sulama yaparız? Simsiyah, kimyasal akıyor. Zor durumdayız. 15-20 kiloluk balıklar tutuluyordu ama şu an hiçbiri yaşamıyor. Şu an kurbağa sesi de yok. Gerçekten çok üzücü bir durum. Hiçbir yetkili gelmiyor. Ömerli'den Riva'ya kadar 28 kilometre bir dere. Çok güzel yeşilliğin içinde ama akan su insanı tedirgin ediyor" ifadelerini kullandı.