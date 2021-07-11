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Korkutan haber Belçika'dan geldi! Bir kadında çift mutasyon görüldü

11.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak Belçika'dan gelen haber korku yarattı. Ülkede bir kadına koronavirüsün Alfa ve Beta varyantının aynı anda bulaştığı ortaya çıktı. Bu duruma pandeminin başından beri ilk defa rastladı.

Korkutan haber Belçika'dan geldi! Bir kadında çift mutasyon görüldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinde virüsün mutasyona uğramaya devam etmesi bilim dünyasını zora sokuyor. Koronavirüs şimdiye kadar Delta, Lambda ve Delta Plus gibi pek çok varyant ile karşımıza çıktı.

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ALFA VE BETA VARYANTALARI AYNI ANDA BULAŞTI

BBC'de yer alan habere göre Belçika'da bir kadına koronavirüsün Alfa ve Beta varyantının aynı anda bulaştığı ortaya çıktı. Aşı olmayan 90 yaşındaki hastanın kurtarılamadığını duyuruldu. Açıklamada oksijen seviyesi başta iyi olan hastanın durumunun kısa sürede kötüleştiği ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

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PANDEMİDEN BU YANA BİR İLK

Bilim insanları bu duruma pandeminin başından beri ilk defa rastladı. Zira bu çift mutasyon ile hasta olan ilk resmi vaka olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Belçika
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