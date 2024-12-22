Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

İstanbul Avcılar’da dün akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.31’de merkez üssü Avcılar olan 3.0 büyüklüğündeki depremin yerin 13.8 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Bazı vatandaşlar depremi hissetmezken bazıları da sarsıntı nedeniyle korku dolu dakikalar yaşadı.

BU KEZ TEKİRDAĞ SALLANDI

Dünkü İstanbul depreminin ardından daha 24 saat geçmeden ise bir sarsıntı daha meydana geldi. Bu kez merkez üssü Marmara Ereğlisi olarak belirlendi. Afad 15.08'de meydana gelen depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.

Marmara'da yaşayan çok sayıda vatandaş art arda yaşanan iki sarsıntıdan dolayı paniğe kapıldı. Akıllara 'bu sarsıntılar olası Marmara depremini tetikler mi?' sorusu gelirken gözler uzmanların yapacağı açıklamalara çevrildi.