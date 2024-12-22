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Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 15:34
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da merkez üssü Avcılar olan bir deprem meydana geldi. Daha o depremin üstünden 24 saat geçmeden bu kez Marmara Ereğlisi 3.5'le sallandı. Marmara'da yaşanan hareketlilik korkuturken akıllara 'sarsıntılar büyük Marmara depremini tetikler mi?' sorusunu getirdi.

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

İstanbul Avcılar’da dün akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.31’de merkez üssü Avcılar olan 3.0 büyüklüğündeki depremin yerin 13.8 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Bazı vatandaşlar depremi hissetmezken bazıları da sarsıntı nedeniyle korku dolu dakikalar yaşadı.

BU KEZ TEKİRDAĞ SALLANDI

Dünkü İstanbul depreminin ardından daha 24 saat geçmeden ise bir sarsıntı daha meydana geldi. Bu kez merkez üssü Marmara Ereğlisi olarak belirlendi. Afad 15.08'de meydana gelen depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.

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Marmara'da yaşayan çok sayıda vatandaş art arda yaşanan iki sarsıntıdan dolayı paniğe kapıldı. Akıllara 'bu sarsıntılar olası Marmara depremini tetikler mi?' sorusu gelirken gözler uzmanların yapacağı açıklamalara çevrildi.

İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem!
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