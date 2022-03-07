Kiev'de büyük panik! 'Saldırı yarın' iddiası... Apar topar ayrıldılar

Rusya güçleri Ukrayna işgalinde kritik öneme sahip Kiev'e artık çok yaklaştı. Olası bir saldırıya karşı basın çalışanları kentten ayrılmaya başladı. Kiev'de görev yapan yabancı basın mensuplarının ardından bugün de Türk gazeteciler kenti apar topar terk ettiklerini açıkladı.

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu Kiev'den ayrılan basın mensupları arasında. Topçu, tüm ekiplerin Kiev'i terk ettiğini bildirirken ikinci adreslerinin Lviv olacağını söyledi.

"Olası bir provokasyonla karşı karşıya kalmamak için bu kararı aldık" diyen Topçu, "Yaşanabilecek bir saldırıda, istenmeyen olumsuz bir durumda bu noktada sıkıntı oluşabileceğini ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.

"SAĞLIKLI YAYIN YAPAMAYACAĞIMIZ KANAATİNE VARDIK"

Öte yandan Kiev'de görev yapan bir başka gazeteci, Haber Global muhabiri Murat Karataş da bölgeyi terk ettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Sahadaki kaynaklar gazetecileri bilgilendirdiler ve sağlıklı yayın yapamayacağımız kanaatine varınca Kiev'den ayrılmak kararı aldık."

UKRAYNA DA DUYURMUŞTU

Ukrayna'dan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada da Rus birliklerinin Kiev'e saldırmaya hazırlandığı ifade edilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedilmişti:

"Kiev ve Mariupol dahil, şehirlere füze saldırıları sürüyor. Rus bombardımanı sivillerin tahliyesini ve insani yardım ulaştırılmasını engelliyor."

"RUSYA TÜM KAYNAKLARI TOPLUYOR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kiev'e saldırı düzenlemek için Rusya'nın "tüm kaynaklarını topladığı" uyarısında bulunuldu.

