HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kiev'de büyük panik! 'Saldırı yarın' iddiası... Apar topar ayrıldılar

Kiev'de büyük panik! 'Saldırı yarın' iddiası... Apar topar ayrıldılar

07.03.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının 12. gününde bölgeden kaygılandıran haberler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı vatandaşlar ülkeden tahliye edilirken bir yandan da Rus askeri birlikleri ülkedeki ilerleyişini sürdürüyor. Günden günde ele geçirdiği stratejik noktaların sayısını artıran Rus güçlerinin hedefinde başkent Kiev var. Rusya'nın Kiev'e yarın saldıracağı iddiaları üzerine Kiev'de görev yapan Türk gazeteciler kentten ayrılmaya başladı.

Kiev'de büyük panik! 'Saldırı yarın' iddiası... Apar topar ayrıldılar

Rusya güçleri Ukrayna işgalinde kritik öneme sahip Kiev'e artık çok yaklaştı. Olası bir saldırıya karşı basın çalışanları kentten ayrılmaya başladı. Kiev'de görev yapan yabancı basın mensuplarının ardından bugün de Türk gazeteciler kenti apar topar terk ettiklerini açıkladı.

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu Kiev'den ayrılan basın mensupları arasında. Topçu, tüm ekiplerin Kiev'i terk ettiğini bildirirken ikinci adreslerinin Lviv olacağını söyledi.

"Olası bir provokasyonla karşı karşıya kalmamak için bu kararı aldık" diyen Topçu, "Yaşanabilecek bir saldırıda, istenmeyen olumsuz bir durumda bu noktada sıkıntı oluşabileceğini ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.

700x394

"SAĞLIKLI YAYIN YAPAMAYACAĞIMIZ KANAATİNE VARDIK"

Öte yandan Kiev'de görev yapan bir başka gazeteci, Haber Global muhabiri Murat Karataş da bölgeyi terk ettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Sahadaki kaynaklar gazetecileri bilgilendirdiler ve sağlıklı yayın yapamayacağımız kanaatine varınca Kiev'den ayrılmak kararı aldık."

UKRAYNA DA DUYURMUŞTU

Ukrayna'dan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada da Rus birliklerinin Kiev'e saldırmaya hazırlandığı ifade edilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedilmişti:

"Kiev ve Mariupol dahil, şehirlere füze saldırıları sürüyor. Rus bombardımanı sivillerin tahliyesini ve insani yardım ulaştırılmasını engelliyor."

"RUSYA TÜM KAYNAKLARI TOPLUYOR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kiev'e saldırı düzenlemek için Rusya'nın "tüm kaynaklarını topladığı" uyarısında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore rahat durmuyor! ABD ve 10 ülke ortak açıklama yaptıKuzey Kore rahat durmuyor! ABD ve 10 ülke ortak açıklama yaptı
Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama!
Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi! "Saldırıya geçin"
Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Kadın kılığında kaçarken yakalandı! 'Kahramanı tanıyın'

Kadın kılığında kaçarken yakalandı! 'Kahramanı tanıyın'

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'

Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.