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Korkutan istila! Bir bir yok ediyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde tırtıl istilasına uğrayan meşe, söğüt, kavak ve badem ağaçları, beyaza büründü. Ağaçlara ciddi zararlar veren tırtıllar, Faraşin Yaylası'na kadar ilerledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beytüşşebap Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, Amerikan beyaz kelebeği olarak adlandırılan zararlı tırtılın meyve ağaçlarını yapraklarından başlayarak yok etmeye çalıştığını söyledi.

Aktaş, "Ağaçlara zarar veren tırtılların bizi ilgilendiren meyve ağaçlarıdır. Bölgemizde yoğunluk fazla bu yüzden tırtıllar her yıl olduğu gibi bu yıl da etkisini gösterdi. Amerikan beyaz kelebeği olarak adlandırılan bir zararlı tırtıl. Meyve ağaçlarını yapraklarından başlayarak yok etmeye çalışıyor. Bu dönemde hemen her yerde böyle oluyor. İnsan ve hayvanlara zarar vermiyor ancak ağaçları kurutuyor. Şu an bölgeyi aşırı bir şekilde etkisi altına almamış, ciddi bir yayılma durumu olmadığı için ilaçlamada yapmıyoruz. Doğal dengeyi bozmamak için ilaçlanması da uygun değil herhangi bir zararı yok" dedi. (İHA)

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