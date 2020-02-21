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Korkutan kar oyunu! Kürekle kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çekilen bu görüntüler yürekleri ağza getirdi. İnşaat halindeki bir binanın 4. katından aşağı atlayan çocuk, hayatını hiçe saydı. Kar dolu zemine düşen çocuğu arkadaşları kürek yardımıyla kurtardı.

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçmesi en çok çocukları sevindirdi. Yeni Mahalle’de bir araya gelen çocuklar, karın keyfini çıkarmak isterken yürekleri ağza getirdi. İnşaat halindeki bir binanın 4. katına çıkan H.D. isimli çocuk, yerde birikmiş kar kütlesinin üzerine atlayarak pes dedirtti. Atladığı karların içinde kaybolan çocuğu çevredeki arkadaşları kürek yardımıyla saplandığı yerden çıkardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari inşaat Çocuk

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