Korkutan kaza! Karşı şeride uçup iki araca böyle çarptı

Kaza, Çekmeköy’de Cumhuriyet Mahallesi, Şile otoyolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün idaresindeki otomobil, otoyol üzerinde seyir halindeyken sürücü aşırı hız dolayısıyla direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşıp karşı şeride uçtu. Ardından yol kenarında park halinde olan 2 araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçta ve park halindeki araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu maddi hasar oluşan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı. Trafiğe kapanan cadde bir süre sonra yeniden açıldı.

Görgü tanığı Ozan Aksu, “Gürültülü bir ses geldi, dışarı çıktık. Baktığımızda kaza olmuş. Araç hızlı gelirken hızını alamayarak refüjden yan yola sıçradı. Park halinde olan 2 araca çarptı daha sonra ambulans geldi. Kazaya karışan arabada baba oğul vardı. Oğlu yaralıydı. Park halinde olan araçta da kişi yaralandı. Ambulans ile Hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

KAZA ANLARI KAMERADA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

