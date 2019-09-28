HABER

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 00:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrildiği kazada yaralanan olmazken, yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda, devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza dün saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.

15 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA ARAÇ KUYRUĞU

Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. (DHA)

Konya'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!Konya'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze Kamyon Devrildi Kaza kilitli trafik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki terörist etkisiz hale getirildi!

İki terörist etkisiz hale getirildi!

Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.