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Korkutan keyif! 40 metre yükseklikte çekirdek çitlediler

24.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyenlerin çekirdek çitlemesi, görenleri hayrete düşürdü.

Korkutan keyif! 40 metre yükseklikte çekirdek çitlediler

Antalya'da akşam saatlerinde yağmurun ardından Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgaları izlemek isteyenler, sahilde kalabalık oluşturdu. Rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen bu kişiler uzun süre dalgaları izlerken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı.

KORKUTAN KEYİF!

2 kişinin ise güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucundaki yaptıkları keyif korkuttu. Falezlerin üzerine uzanan iki kişi denizi izleyerek uzun süre çekirdek çitledi.

Bir başka kişinin de yine falezlerin üzerinde ailesiyle birlikte oturduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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