Korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı hasarlar bırakabiliyor

Yeni tip koronavirüs’ün ortaya çıkışının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu süre içerisinde virüsün yayılma şekli, vücutta meydana getirdiği hasar, sebep olduğu belirtiler gibi pek çok konuda veri toplandı. Pandeminin uzun süredir devam etmesi ve gün geçtikçe daha fazla insanı etkisi altına alması nedeniyle bilim insanları, virüs ve yol açtığı Covid-19 hastalığı hakkında daha fazla konuyu aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19’un kalp üzerindeki etkileri hakkında Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Göksel Güz açıklamalarda bulundu.

Dr. Göksel Güz, ’’Covid-19 hastalığı ile ilgili edinilen son bilgilere ışığında hastalığın vücut üzerinde uzun süreli etkileri olduğu anlaşıldı. İyileşen kişilerde; öksürük, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlar varlığını sürdürebiliyor. Hastalık; kalp, akciğer, beyin gibi organlarda kalıcı hasara sebep olabiliyor’’ dedi.

'KALP FONKSİYONLARINDA BOZULMA'

’’Koronavirüs, kalp dokularını birkaç farklı yolla etkileyebildiği düşünülüyor’’ diyen Dr. Güz, sözlerine şöyle devam etti: ’’Bunlardan birisi, virüsün doğrudan kalp hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanması ile gerçekleşiyor. Kalp hücrelerine giren virüs, hücre fonksiyonlarının bozulmasına yol açıyor. Virüsün kalp üzerinde oluşturduğu hasar ve inflamasyon (iltihaplanma), kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Bir diğer etki mekanizması ise virüs ile enfeksiyonun tüm vücutta bir inflamasyon yanıtı oluşturmasıyla gerçekleşiyor. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı savaşmak için ürettiği bazı maddeler kalp üzerinde zedeleyici bir etki oluşturabiliyor ve kalp fonksiyonlarında bozulma görülebiliyor. Dr. Göksel Güz, kalbin yeni tip koronavirüsten etkilenme derecesinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinin altını çiziyor. Kişinin virüs yükü, bağışıklık yanıtı ve eşlik eden hastalıkları gibi faktörler; kalbin Covid-19 hastalığından etkilenme miktarını belirliyor. Kalbin etkilenme ihtimali altta yatan sağlık problemi olan kişilerde daha yüksek olmakla birlikte; Covid-19 öncesi tamamen sağlıklı olan bireylerde de kalp hasarı görülebiliyor’’.