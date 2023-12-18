HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

18.12.2023 00:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye acı gerçeklerinden biri olan depremle bir kez daha yüzleşti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Kocaeli, Bursa ve çevre illerden hissedildi. Bazı vatandaşlar büyük panik yaşadı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ilk açıklamasında 'hatırlatıcı' dedi. İşte detaylar...

Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar gece saatlerinde yaşanan depremle büyük panik yaşadı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 23.53'te yaşanan sarsıntı yerin 11,18 kilometre derinliğinde yaşandı. Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' yeniden gündeme gelirken vatandaşlar da gözlerini uzmanlardan gelecek yorumlara çevirdi. Bu deprem büyük depremi tetikler mi? Panik yapılmalı mı? Hangi fay üzerinde gerçekleşti? İşte detaylar...

fdfdf

Depremin hemen ardından NTV yayınına bağlanan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi;

Yer olarak Marmara Denizi'nde meydana geldi. Çınarcık açıkları olduğu söyleniyor. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay'ın güney kesimlerinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanırım onların devamı. Ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklenen büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum.

BEKLENEN BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Büyük olasılıkla 1999'un yarattığı gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. Şimdi sizinle konuşurken depremin yerini görmeye başladım. Adalar ile Çınarcık'ın arasında ortada. Burada çok sayıda küçük fay var. O yüzden İstanbul depremiyle alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum.

oka1

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Bu depremle alakalı bir panik yapmaya gerek yok. 4.1 hissedilebilir bir deprem. Bizim asıl büyük deprem beklediğimiz fayla ilişkili değil gibi duruyor.

"BİR GÜN BÜYÜK DEPREMLE KARŞILAŞACAĞIZ"

11 kilometre derinlik bu bölgelerde olağan bir derinlik. Bölgenin jeolojik durumuna baktığımızda anormal bir durum söz konusu değil. Ama tabii bu deprem bir hatırlatıcıdır. Bir gün benzeri şekilde bir büyük depremle de karşılacağız. Ama bu bu sene mi olur, 5 sene sonra mı olur, 50 yıl sonra mı olur bunu net olarak söyleme şansına sahip değiliz. Önemli olan hazırlıkların hızlıca yapılmasıdır.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Tekin: Sizin tarikat bizim STK dediklerimizle devam edeceğizBakan Tekin: Sizin tarikat bizim STK dediklerimizle devam edeceğiz
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildiMarmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Panikle kaçtılar! Kutlama sırasında tavan çöktüPanikle kaçtılar! Kutlama sırasında tavan çöktü
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi İstanbul okan tüysüz
En Çok Okunan Haberler
Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.