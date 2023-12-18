Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar gece saatlerinde yaşanan depremle büyük panik yaşadı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 23.53'te yaşanan sarsıntı yerin 11,18 kilometre derinliğinde yaşandı. Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' yeniden gündeme gelirken vatandaşlar da gözlerini uzmanlardan gelecek yorumlara çevirdi. Bu deprem büyük depremi tetikler mi? Panik yapılmalı mı? Hangi fay üzerinde gerçekleşti? İşte detaylar...

Depremin hemen ardından NTV yayınına bağlanan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi;

Yer olarak Marmara Denizi'nde meydana geldi. Çınarcık açıkları olduğu söyleniyor. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay'ın güney kesimlerinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanırım onların devamı. Ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklenen büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum.

BEKLENEN BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Büyük olasılıkla 1999'un yarattığı gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. Şimdi sizinle konuşurken depremin yerini görmeye başladım. Adalar ile Çınarcık'ın arasında ortada. Burada çok sayıda küçük fay var. O yüzden İstanbul depremiyle alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Bu depremle alakalı bir panik yapmaya gerek yok. 4.1 hissedilebilir bir deprem. Bizim asıl büyük deprem beklediğimiz fayla ilişkili değil gibi duruyor.

"BİR GÜN BÜYÜK DEPREMLE KARŞILAŞACAĞIZ"

11 kilometre derinlik bu bölgelerde olağan bir derinlik. Bölgenin jeolojik durumuna baktığımızda anormal bir durum söz konusu değil. Ama tabii bu deprem bir hatırlatıcıdır. Bir gün benzeri şekilde bir büyük depremle de karşılacağız. Ama bu bu sene mi olur, 5 sene sonra mı olur, 50 yıl sonra mı olur bunu net olarak söyleme şansına sahip değiliz. Önemli olan hazırlıkların hızlıca yapılmasıdır.







