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  4. Korkutan sıcaklık senaryosunu duyurdular! 'Tüm zincirlerini koparıp...' Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika 6 - 11 Haziran hava durumu

Korkutan sıcaklık senaryosunu duyurdular! 'Tüm zincirlerini koparıp...' Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika 6 - 11 Haziran hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.06.2024 12:49
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Tüm yurt genelinde etkili olan sıcaklar vatandaşları bunaltırken Meteoroloji'nin tahminleri de dikkatle takip ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 - 10 derece üzerinde seyrederken bazı bölgelerde ise yağış bekleniyor. Diğer yandan Hava Forum sıcaklıklarla ilgili korkutan bir senaryoyu paylaştı. İşte Meteoroloji'nin son dakika 6 Haziran - 11 Haziran hava durumu tahmini ve sıcaklık değerleriyle yağış beklentisi detayları...

Korkutan sıcaklık senaryosunu duyurdular! 'Tüm zincirlerini koparıp...' Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika 6 - 11 Haziran hava durumu

Tüm yurtta sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Bazı bölgeler için ise yağmur tahmini geldi. Peki, il il sıcaklıklarda son durum ne? Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek mi? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri ve Hava Forum'un paylaştığı korkutan senaryo...

KORKUTAN SENARYOYU BÖYLE AÇIKLADILAR

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda "Afrika çıldırmış durumda. Tüm zincirlerini koparıp her şeyi ile Türkiye'ye gelmek istiyor. Ay ortası için gözüken şu tahmine bakın. Türkiye'nin rengi Afrika'nın rengiyle aynı gözüküyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul bile 40 derece olur demek. Umarız gelmez, lütfen gelme!" ifadeleri kullanıldı.

HAVAA

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya ve bölgenin güneyinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile Bursa'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

TOKAT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

6 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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7 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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8 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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9 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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10 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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11 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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