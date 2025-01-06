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Korkutan sonuç: Sadece bir sigara ömrünüzden bu kadar vakit çalıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.01.2025 15:32
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Sigara dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın kullanılıyor. Sağlığın baş düşmanı sigaraya dair uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken yapılan bir araştırmanın sonucu korkuttu. University College London'daki bir davranış bilimcileri ekibi, uzun süreli sigara içicileri için tek bir sigaranın, ömrü yaklaşık 20 dakika azalttığını ortaya koydu. Birleşik Krallık'taki sigara içicilerinin ömürlerini inceleyen çalışmalarını özetleyen bu başyazıyı Addiction dergisinde yayınladılar.

Korkutan sonuç: Sadece bir sigara ömrünüzden bu kadar vakit çalıyor!

Sigara içmenin ciddi bir sağlık tehlikesi olduğunu gösteren çok sayıda araştırma var; ABD'de önlenebilir hastalıkların önde gelen nedeni sigara içmek olarak tanımlanıyor. İngiltere'de yaşayan 6,5 milyondan fazla kişi şu anda sigara içen olarak sınıflandırılıyor. Bu yeni çalışmada, UCL'deki ekip insanları sigarayı bırakmaya ikna etmek için başka bir yaklaşım benimsedi ve sadece tek bir sigaranın verdiği zarara dikkat çekti.

HER İKİ CİNSİYET İÇİN ARAŞTIRILDI

sigara

Araştırmacılar, İngiltere'de yaşayan erkeklerin ölüm oranı verilerini bulmak için İngiliz Doktorlar Çalışması'ndan ve kadınlar için Milyon Kadın Çalışması'ndan istatistikler çekti. Sigara içmenin uzun ömür üzerindeki etkisini her iki cinsiyet için de tek bir sigara seviyesine kadar hesapladılar. Uzun süreli sigara içenler arasında, tek bir sigaranın erkekler için yaşam süresini 17 dakika, kadınlar içinse 22 dakika azalttığını buldular.

sigaraa

Ayrıca her iki kaynaktan gelen verilerin, sigara içmenin yol açtığı zararın kümülatif olduğu ve sigarayı bırakarak elde edilen faydaların mevcut sağlık durumu, kişinin ne kadar süredir yaşadığı ve günde kaç adet sigara içtiği gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğu yönündeki önceki bulguları desteklediğini buldular.

BİR HAFTA SİGARA İÇMEMEK ÖMÜRDE BİR GÜNLÜK AZALMAYI ENGELLİYOR

sigara

Araştırma ekibi ayrıca sigarayı bırakmanın genel faydalarının gün, hafta, ay veya hatta yıllara bölünebileceğini belirtti. Örneğin bir hafta sigara içmemek, ömürde bir günlük azalmayı önleyebilir; bunu birkaç ay yapmak, tam bir haftalık ömürde azalmayı önleyebilir.

SİGARAYI GENÇ YAŞTA BIRAKMAK İLERİ YAŞTA BIRAKMAKTAN DAHA FAYDALI

sigara duman3

Ayrıca sigarayı nispeten genç yaşta bırakmanın, ileri yaşta bırakmaktan daha fazla fayda sağladığını belirtiyorlar; örneğin, 40 yaşında bırakmanın, sigarayla ilişkili hastalıklardan ölme riskini %90'a kadar azalttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
sigara hastalık sağlık
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