Korkutan uyarı! '60'a yakını kurudu, diğerleri tehlikede'

Dr. Erol Kesici, ülkemizin kuruyan ve kirlenen doğal gölleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Ülkemizde son 60 yılda Marmara Denizi'nin yüzölçümünden daha büyük, üç Van Gölü büyüklüğünde ya da İstanbul, İzmir il ve ilçelerinin yüzölçümleri toplamı kadar, 60'a yakın doğal gölün kuruduğu ve kurutulduğunu açıkladı.

YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI, İNSAN VE AŞIRI TÜKETİM

İnsanlığın her şeyi aşırı tüketiminin bütün doğayı etkilediği gibi, gölleri de olumsuz etkilediğine işaret eden Dr. Erol Kesici, "Bunun başlıca nedeni, çok su tüketen yanlış tarım politikaları (neredeyse yüzde 80'i). Sularımızın atık alanı olarak kullanılması (kirlilik). Suyun doğal döngüsünün, yani gölün beslenmesinde önemi büyük olan derelerin önlerine baraj, gölet, HES, su şişeleme tesislerinin düzensiz bir şekilde yapılmasıdır" dedi.

KURUTAN DİĞER NEDENLER

Göllerin çevresindeki yasal ve yasal olmayan kuyularla yer altı sularının çekilmesinin de önemli bir sorun olduğunu belirten Dr. Kesici, "Ayrıca su kaynaklarına olumsuz etkileri düşünülmeden kurulan balık çiftlikleri ve tarım alanı kazanmak için yapılan kurutmalar. Göllerin sularının temizlenmesinde etkileri olan kıyı kesimlerine dolgu ile yol, konut, sanayi vb. yapılaşma için yapılan müdahalelerle, ormansızlaşmayla başlayan, iklim değişiklikleri ve suların seviyesinin azalmasıyla artan buharlaşma ve bataklık alanların oluşmasını hızlandırmıştır" diye konuştu.