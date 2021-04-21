Korkutan araştırma: 8'den büyük deprem her an vurabilir!

Büyük depremlerin ardından neyse ki kıyılarda korkulan olmadı, yerin 30 kilometre altında gerçekleşen 8.1'in yol açtığı tsunami dalgalarının boyu birkaç metreyi geçmedi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı tepelerde tsunamiyi bekleyenlerin fotoğraflarını servis etti, Reuters ise Tokomaru Körfezi'ne gelen dalgaların görüntüsünü geçti.

Yeni Zelanda Acil Durum Ajansı sahil kesiminde yaşayanlardan evlerinden acil şekilde ayrılıp yüksek yerlere çıkmalarını istedi, duyurunun ardından arabalarına binip tepelere kaçmak isteyenler yollarda trafiğe neden oldu.

Öyle ki Kermadec Adaları açıklarında büyüklükleri 6.3'ü bulan yüzlerce artçı deprem gerçekleşti, 800 kilometreden fazla uzaklıktaki Yeni Zelanda'nın doğu kıyıları için tsunami uyarısı verildi.

Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları'nda sabah 08.28'de ise bu kez 8.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi, şok dalgaları yüzlerce kilometre mesafeye yayıldı.

4 Mart'ta yerel saatle 02.27'de 7.4'le başlayan deprem fırtınası, haritalarda ancak bir nokta gibi görünen küçük adada saatler içinde kasırgaya dönüşmüştü.

YENİ ARAŞTIRMA AÇIKLANDI

Deprem fırtınasının anıları halen tazeyken, bilim insanlarının açıkladığı yeni bir araştırma her an yeni bir sarsıntının beklendiğini ortaya koydu. Yeni çalışmaya göre, devasa fay hattında 8'den büyük yeni deprem olacak.

Victoria Üniversitesi'nin Wellington modellemesi, önümüzdeki 50 yıl içinde Güney Adası fay hattında yüzde 75'lik bir deprem olasılığını gösteriyor.

Üstelik modellemeye göre, bu deprem 8 veya daha yüksek büyüklükte olacak. Bilim insanı Jamie Howarth, bir sonraki depremin 8 veya daha yüksek büyüklükte olma ihtimalinin yüzde 82 olduğunu söylüyor.

Victoria Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi Jamie Howarth, göl ve bataklıklardaki tortuları araştırarak son 20 Alp Fayı depremini inceledi ve büyük bir deprem olasılığının düşünülenden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Jamie Howarth, "Geçmişteki deprem kayıtlarından, önümüzdeki 50 yıl içinde 7 veya daha büyük bir deprem olasılığının yaklaşık yüzde 75 olduğunu belirleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Howarth, "Bir sonraki depremin 1717'deki büyük depremin bir benzeri olmasını bekliyoruz, bu da tahmini büyüklüğünün 8.1 olabileceği anlamına geliyor" dedi.

