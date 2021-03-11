Korkutan uyarı: Yaz mevsimi 6 aya çıkıyor!

Çin’de küresel ısınmanın Kuzey Yarımküre’deki mevsimlere etkisi üzerine yeni bir araştırma yayınlandı.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıllardaki küresel ısınma etkilerinin devam etmesi durumunda 2100 yılında Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin iki aya inebileceği, yaz mevsiminin ise altı aya çıkabileceği açıklandı.

Çalışmayı gerçekleştiren isimlerden Çin Bilimler Akademisi ve ABD merkezli bilim dergisi Geophysical Research Letters’ın baş yazarı okyanus bilimci Yuping Guan, “Küresel ısınma nedeniyle yazlar uzuyor ve ısınıyor, kışlar da ısınıyor ve kısalıyor” derken, “Değişikliğin büyük oranda tarım, insan sağlığı ve çevre üzerinde geniş etkileri olacak” ifadelerini kullandı.

‘1950’LERDE EŞİT OLARAK YAŞANIYORDU’

Guan, “1950'lerde Kuzey Yarımküre'de dört mevsim öngörülebilir şekildeydi ve eşit olarak yaşanıyordu ancak iklim değişikliği şu anda mevsimlerin uzunluğu ve başlangıç tarihlerinde dramatik ve düzensiz değişikliklere yol açıyor” dedi.

Araştırmacılar, Kuzey Yarımküre'de dört mevsimin uzunluğu ve başlangıcındaki değişiklikleri ölçmek için 1952'den 2011'e kadar olan tarihsel günlük iklim verilerini kullandılar. Yaz başlangıcını, o dönemin ortalama sıcaklığının yüzde 25 üzerinde sıcaklık görüldüğü günü sayan bilim insanları, kışın başlangıcını da ortalamanın yüzde 25’in altında sıcaklıklar görüldüğü gün olarak kabul ettiler.