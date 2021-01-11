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  4. Korkutan yangın, aracının yanışını gözyaşları içerisinde izledi

Korkutan yangın, aracının yanışını gözyaşları içerisinde izledi

11.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde PVC yüklü tırla, LNG tanklı tankerin çarpıştığı kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde PVC yüklü tırla, LNG tanklı tankerin çarpıştığı kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu, Suşehri ilçesi Sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Kasım Nurullahzade idaresindeki PVC yüklü İran Plakalı 25 B 67710 tır, kırmızı ışıkta bekleyen K.Ş. idaresindeki 07 EG 289 plakalı Sıvılaştırılmış Doğalgaz tanklı tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası LNG tankı alev aldı. Yangın, kısa sürede yabancı plakalı tıra da sıçradı. Her iki araç sürücüsü araçlarından aşağı indi ve olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahalede bulundu. Yabancı uyruklu tırın sürücüsü, Kasım Nurullahzade aracının yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Gözyaşları içerisinde kalan sürücüyü polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yangın nedeniyle, Tokat-Erzincan yolu karşılıklı olarak araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ana yol araç trafiğine açılırken, yanan araçlar iş makineler yardımıyla yol kenarına alındı. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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