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  4. Korkutan yangında ilginç anlar! Alev alev yanan çatıya bakın nasıl müdahale etti

Korkutan yangında ilginç anlar! Alev alev yanan çatıya bakın nasıl müdahale etti

01.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 3 katlı apartmanın çatısında korkutan bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanmameydana gelmedi. Yangın söndürme çalışmalarında ilginç anlar da yaşandı. Bir vatandaş, alev alev yanan çatıya, evinin balkonundan bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalıştı.

Korkutan yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısı ve en üst kattaki dairede hasar oluştu.

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BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Yangının çıktığı çatının bitişiğindeki apartman dairesinde yaşayan Kazım İlk, haberi alır almaz müdahale etmek istedi.

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Evinde bulunan bahçe hortumunu musluğa bağlayan İlk, balkonundan alevlere su sıktı. O ilginç anlar kameraya yansıdı.

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"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Kazım İlk, "Eşim arayınca yangından haberim oldu. Hiçbir şey bilmiyordum. Geldim, söndürmeye çalıştık. Yan taraf da benim evim. Onun için elimden geleni yaptım. Bir ev, bir yuva yanıyor. Elimizden geleni yaptık" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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