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  4. Korkutan yangında kundaklama iddiası! 6 bin balya saman alev alev yandı

Korkutan yangında kundaklama iddiası! 6 bin balya saman alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 07:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait istiflenmiş 6 bin balya saman alev alev yandı. Olay yerinde konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur, “Yangının kundaklama olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Korkutan yangında kundaklama iddiası! 6 bin balya saman alev alev yandı

Malkara’nın merkez Yeni Mahalle kırsalında Aygün Sabancı’ya ait iki sıra yan yana istiflenmiş 6 bin balya saman gece yarısı alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, 70 bin liralık maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

'EVE GİDİNCE YANGIN BAŞLAMIŞ'

Olayın sabotaj olabileceğini öne süren Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur, “Biz bu olayın sabotaj olabileceğini düşünüyoruz. 6 bin balya şu anda alevlere teslim oldu. Mal sahibi olaydan 1,5 saat önce buradaymış. Eve gidiyor ve arkasından yangın başlıyor. Biz bu olayın sabotaj olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

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(İHA)

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