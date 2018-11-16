HABER

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 05:48 | Son Güncelleme

Bursa’da depo olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekipler yan binada mahsur kalan 5 çocuğu sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ömer A.’ya ait 2 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yan binada mahsur kalan 5 çocuk, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri kontrol amaçlı 5 çocuğu da olay yerinde tedavi altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Bekar evine silahlı saldırı: 2 ağır yaralıBekar evine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
Markete giren hırsız, tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları çaldıMarkete giren hırsız, tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa yangın Son dakika

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Bir Litre Gözyaşı dizisi dünya gündeminde

Bir Litre Gözyaşı dizisi dünya gündeminde

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.