Korkutan yapay zeka teknolojisi Deepfake ile dolandırıcılıklar artıyor

Deepfake, bir kişinin yüzünü bir başkasının vücuduna yerleştirmeyi ve ses kayıtlarını manipüle etmeyi mümkün kılan bir yazılım türü. Bu teknoloji, kişilerin, şirketlerin ve hatta ülkelerin operasyonlarını riske sokabiliyor. İlk kez 2017 yılında Reddit kullanıcıları tarafından Deepfake ismiyle adlandırılan bu yöntem, dijital görüntüleri derinlemesine anlayarak bir zamanlar insanların yaptığı görsel işleri makinelerin üstlenmesini inceleyen bir bilim olarak geliştirildi. Fakat bu teknoloji, son yıllarda siber suçlular tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılıyor.

Daha önce Hollywood'da hayatını kaybeden oyuncuları videoda kullanmak amacıyla başlayan Deepfake teknolojisi, yapay zekânın gelişimiyle birlikte amatör versiyonlarıyla mobil cihazlara bile geldi. 2017 yılında aralarında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Emma Watson'ın da olduğu bazı ünlülerin yüzleri yetişkin filmlerinde kullanıldı. Böylece teknolojinin karanlık yüzü de ortaya çıkmış oldu.

CEO’ların sesleri Deepfake teknolojisi ile değiştiriliyor