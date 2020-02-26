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Korkutan yapay zeka teknolojisi Deepfake ile dolandırıcılıklar artıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 23:01 | Son Güncelleme

Dijitalleşen dünyada veri ihlalleri büyük bir tehdit haline geldi. Siber suçlular Deepfake teknolojisiyle sahte video ve ses dokümanlarından yararlanarak kişilerin, ticari kuruluşların ve hatta ülkelerin operasyonlarını riske sokuyorlar. 

Korkutan yapay zeka teknolojisi Deepfake ile dolandırıcılıklar artıyor

Deepfake, bir kişinin yüzünü bir başkasının vücuduna yerleştirmeyi ve ses kayıtlarını manipüle etmeyi mümkün kılan bir yazılım türü. Bu teknoloji, kişilerin, şirketlerin ve hatta ülkelerin operasyonlarını riske sokabiliyor. İlk kez 2017 yılında Reddit kullanıcıları tarafından Deepfake ismiyle adlandırılan bu yöntem, dijital görüntüleri derinlemesine anlayarak bir zamanlar insanların yaptığı görsel işleri makinelerin üstlenmesini inceleyen bir bilim olarak geliştirildi. Fakat bu teknoloji, son yıllarda siber suçlular tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılıyor.

Daha önce Hollywood'da hayatını kaybeden oyuncuları videoda kullanmak amacıyla başlayan Deepfake teknolojisi, yapay zekânın gelişimiyle birlikte amatör versiyonlarıyla mobil cihazlara bile geldi. 2017 yılında aralarında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Emma Watson'ın da olduğu bazı ünlülerin yüzleri yetişkin filmlerinde kullanıldı. Böylece teknolojinin karanlık yüzü de ortaya çıkmış oldu.

CEO’ların sesleri Deepfake teknolojisi ile değiştiriliyor

Deepfake teknolojisinin geçtiğimiz yıl ABD’de manipüle edilmiş yönetici seslerinin ABD’li şirketlerden para çalmak amacıyla kullanıldığı en az üç vaka bildirildi. Yine 2019 yılında hacker’lar Almanya merkezli bir şirketin CEO’sunun sesini yapay zekâ tabanlı bir yazılımla taklit ederek kendi hesaplarına yüklü bir ödeme yapılmasını sağladı.

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Güvenlik profesyonelleri için asıl sorun, Deepfake videolarına karşı koruma sağlayacak araçların yetersiz olması. Zarar meydana gelmeden önce bunları hızla tespit etmeyi başarabilmek giderek imkânsız hale geliyor. Tıpkı sahte haberler gibi Deepfake teknolojileri de hızla yanlış bilgi yaymak için kullanılarak gerçek ve sahte arasındaki çizgiyi belirsiz hale getirebiliyor. Uzmanlar videodaki kişinin yüzündeki bulanıklığı, cilt tonundaki değişikliği ve düzensiz göz kırpmaları incelenerek sahte videoların tespit edilebileceğini belirtiyor. Uzmanlar Deepfake algoritmasının videolardaki kişilerin çok nadir göz kırpmasına neden olduğunun altını çiziyorlar.

Siber suçlular veri çalmak amacıyla birçok yöntem kullanıyor

Geçtiğimiz günlerde Experian’ın açıkladığı “2020 Yılı Veri İhlalleri Sektör Tahminleri Raporu” siber suçluların veri hırsızlığı konusunda birçok tekniğe sahip olduğunu ortaya koydu.

Günümüzde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan SMS temelli kimlik hırsızlığı “smishing” tekniğiyle siber suçlular, online topluluklara üye olan tüketicileri hedef alarak, fon toplama girişimi süsü verilmiş dolandırıcılık mesajlarıyla mağduriyet yaşatıyor. Ayrıca kentlerin işlek bölgelerinde mobil erişim noktaları kuran şehirler, siber suçlular için güvenliği sağlanmamış online hedefler haline geliyor. Basit bir Pineapple cihazını Drone’a bağlayan siber suçlular, internete bağlı bir cihazla sokakta yürüyen kullanıcıların kişisel bilgilerini saniyeler içerisinde çalabiliyorlar. 2023 yılına kadar 4,5 trilyon doları aşkın bir büyüklüğe ulaşması beklenen mobil ödeme sektörünün kullanıcılara sağladığı rahatlık ciddi derecede kimlik hırsızlığı risklerini de beraberinde getiriyor. Siber suçlular özellikle konser, festival ve spor müsabakaları gibi büyük etkinliklerin satış sonrası işlemlerinde yaşanacak dikkatsizliklerden faydalanıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
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