"Korkutarak" köylerine binlerce turist çekiyorlar

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliğine, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist büyük ilgi gösteriyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın kültürel, geleneksel ögeleri ile turizmciler için eğlenceli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Son yıllarda, kent genelinde geçmişten gelen geleneklerin de turistik amaçlı kullanıldığını belirten Bacıoğlu, "Bunlardan biri de ilgi çekici etkinlik olan Bocuk Gecesi'dir. Keşan'ın Çamlıca köyünde düzenlenen bu etkinliğin ünü, Kakava gibi kar topu misali büyümeye başladı. Ünü, sınır ötesini de aştı. Bu anlamda yurt dışındaki festival takipçileri ve turizm şirketleri bu eğlenceyi programlarına aylar öncesinde aldılar." diye konuştu.

"Bocuk Gecesi"nin ritüelleriyle çok eğlenceli ve aynı zamanda korkutucu bir etkinlik olduğunu ifade eden Bacıoğlu, şunları kaydetti: