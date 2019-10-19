HABER

Korkuteli protokolü ve muhtarlardan Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Muhtarlar Günü kutlama programı sonrası, muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Korkuteli protokolü ve muhtarlardan Mehmetçiğe destek

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Muhtarlar Günü kutlama programı sonrası, muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.
Korkuteli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı MHP'li Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, mahalle muhtarları, bazı daire müdürleri ve kurumların temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na, Muhtarlar Derneği çelengi sunuldu.
Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Bugünü bizlere layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
Kutlama sonrası Kaymakam Ömer Çimşit ve protokol üyeleriyle, törene katılan muhtarlar, Çayırlı Camii'ne geçip Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için asker selamı verdi.

FOTOĞRAFLI

Korkuteli protokolü ve muhtarlardan Mehmetçiğe destekKorkuteli protokolü ve muhtarlardan Mehmetçiğe destek

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
11 sivilin şehit olduğu Nusaybin'de hasar tespiti11 sivilin şehit olduğu Nusaybin'de hasar tespiti
Esenyurt'ta intikam cinayetiEsenyurt'ta intikam cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.