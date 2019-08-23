HABER

Korkuteli'de 62 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki erkek yurdunda kalan 62 öğrenci, dün akşam yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Korkuteli'de 62 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki erkek yurdunda kalan 62 öğrenci, dün akşam yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu olurken, yemekte verilen su ve yiyeceklerden numune alındı.
Korkuteli İlçe Müftülüğü'ne ait erkek yurdunda kalan 62 öğrenci, dün akşam saatlerinde, yemek yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Korkuteli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye başvurdu. Yedikleri kıyma nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığından şüphelenilen 34 öğrenci Korkuteli Devlet Hastanesi'nde, 28 öğrenci de özel hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri akşam yemeğinde verilen su ve yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.

FOTOĞRAFLI

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçtiSıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti
Giderken baklava götürdüler, gelirken yöresel kıyafet getirdilerGiderken baklava götürdüler, gelirken yöresel kıyafet getirdiler
Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildiTarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.