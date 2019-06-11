Korkuteli'de sel, evler ile tarım alanlarına zarar verdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak sırasında oluşan sel, evler ile tarım arazilerine zarar verdi. Sel sularına kapılan 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Susuz mevkiinde çok sayıda ev, ahır ve ağıl ile tarım arazisi sel suları altında kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi ekipleri ile vatandaşlar, gece yarısından itibaren su baskını yaşananan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Evler ile ahırlara dolan sular tahliye edildi.

İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, "İki evi su bastı, 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Beydağları'ndan gelen sel sularından ekili tarım arazilerimiz zarar gördü" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gece İmecik Muhtarı Ali Küçüksolak'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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