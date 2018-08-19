Korkuteli'de Suriyelilerin karıştığı bıçaklı kavga sonrası gerginlik

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Suriyelilerle bir grup genç arasında bıçaklı kavga çıktı, ardından kovalamaca yaşandı. Vatandaşlarının kaldığı binaya sığınarak korunmaya çalışan Suriyeliler, polis ve jandarmanın uzun uğraşları sonucu kalabalığın elinden kurtarıldı. Olayda yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Korkuteli'de yaşayan Suriyelilerle ilçedeki bir grup genç arasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyelilerin bıçakla saldırdığı 3 Korkutelili genç hafif yaralandı. Olay sonrası Suriyelilerle bazı vatandaşlar arasında kovalama yaşandı. Suriyeliler kalabalık bir grup tarafından dövülürken, kendi vatandaşlarının kaldığı 3 katlı binaya sığındı.

Kavganın duyulması üzerine ilçe halkı Suriyelilerin saklandığı binanın çevresinde toplanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kalabalığın binaya girmesini önlerken, geniş güvenlik önlemi aldı. Korkuteli Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Ali İrban, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Diner de bina önünde bekleyen kalabalığın dağılması için konuşma yaptı.