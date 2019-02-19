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Korkutmak için bacağından vurdu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 08:52 | Son Güncelleme

Adana’da bir gencin para meselesi yüzünden korkutmak için bacağından vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Adana’da bir gencin para meselesi yüzünden korkutmak için bacağından vurduğu kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı ile arkadaşı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 14 Şubat Perşembe günü merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde bir apartmanın önünde meydana geldi. İbrahim Fikret Hakverdi (59) 14 Şubat Sevgililer Günü birlikte yaşadığı Moldova uyruklu Lilia M.’ye çiçek alıp evine gitmek üzere yaya yola çıktı. Hakverdi apartmanı kapısından girmek üzereyken arkasından bir kişi gelerek bacağına ateş edip kaçtı. Yaralanan Havkverdi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Hakverdi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

300 güvenlik kamerası incelendi
Hakverdi’nin ölümünün ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Polis olay anını gösteren ve zanlının kaçış ile geliş güzergahında bulunan 300 güvenlik kamerasını topladı. Polis bu kameraları olayın olduğu saatin bir saat ilerisi ve gerisi olarak saniye saniye izledi. Yapılan izlemelerden sonra cinayeti para meselesi yüzünden Doğan G.(31) isimli şahsın işlediğini, Cenker Ş., Birol B. ve Onur G. isimli şahısların ise bu kişiye yardım ettiğini belirledi. Yapılan bu tespitin ardından polis şafak vakti şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 4 kişi emniyete getirilerek sorguya alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Doğan G. ve Canker Ş. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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