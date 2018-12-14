'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

"Oyunu bozmanın ilk adımı oyunu görmektir. Biz ülke olarak bu oyunlara Fransız değiliz. Bizim daha güçlü ve birlikte olmamız lazım. Yapılan bu sokağa çağırma sözleri hukuka aykırıdır, suç duyurusunda bulunduk. Kendisi dün de aynı ekranda hiç pişman olmadığını ve hedef olduğunu öne sürdü. Yargı önünde hesap verecektir, devletimize güveniyoruz, hukuksal anlamda sürecin takipçisi olacağız."

'KORKUYORUM'

Portakal, "Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var" diyen Portakal, "Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEBN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Partili Ömer Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" demişti.

