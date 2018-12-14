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'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Paris'teki eylemler sonrası sarf ettiği "Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek” sözleri gündem olan FOX Anahaber spikeri Fatih Portakal'a peş peşe kötü haberler geliyor. Sakarya, Sivas ve son olarak Şanlıurfa'da bir avukat Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa'da, bir avukat haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa Adliyesine gelen avukat İbrahim Uğur Akdoğan, cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini verdi.

'HUKUKA AYKIRI'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akdoğan, sunucu Portakal'ın 10 Aralık'ta sunduğu ana haber bülteninde, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa, korkudan, endişeden dayak yerim, vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına?" dediğini hatırlattı.

Akdoğan, Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini öne sürdüğü Portakal hakkında dava açılmasını istedi.

Fatih Portakal'ın halkı kin ve galeyana getirmek için çaba gösterdiğini savunan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Oyunu bozmanın ilk adımı oyunu görmektir. Biz ülke olarak bu oyunlara Fransız değiliz. Bizim daha güçlü ve birlikte olmamız lazım. Yapılan bu sokağa çağırma sözleri hukuka aykırıdır, suç duyurusunda bulunduk. Kendisi dün de aynı ekranda hiç pişman olmadığını ve hedef olduğunu öne sürdü. Yargı önünde hesap verecektir, devletimize güveniyoruz, hukuksal anlamda sürecin takipçisi olacağız."

'KORKUYORUM'

Portakal, "Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var" diyen Portakal, "Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEBN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Partili Ömer Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" demişti.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
hadi bakalım yurdumun vatansever avukatları bu korkak yahüdi uşağı para için ruhunu satan portakla yasal hakınızı kulan dava açın göriyim sizi alınlarınızdan öpuyorum hadi şidet yok hukuki hakınızı kulanın açın davaları
@erdoganpolat34 bak isim vermiyorum BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan vatikanda papa tarafindan kutsanan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları kimdir
Herkes koyun olmak zorunda deyil .
Hak aramak suç oldu ülkemizde
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