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Körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli! Sıcakların bastırmasıyla piyasaya düştü

20.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş gözlüklerinin, güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz ediyor. Ancak yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle sahte güneş gözlükleri piyasaya düştü. Dr. Öğretim Üyesi Şaban Kılıç, sahte güneş gözlüğü takmanın göz hastalıklarına neden olabileceği, ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzman Optisyen Hüseyin Şen'e göre ise bazı merdiven altı gözlükler körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli.

Körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli! Sıcakların bastırmasıyla piyasaya düştü

Sahte güneş gözlükleri ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğretim Üyesi Şaban Kılıç, sıcaklıkların artmasıyla piyasaya düşen sahte güneş gözlüklerini takmanın göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Dr. Şaban Kılıç, güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açabildiğini söyledi.

"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DÜZGÜN SEÇİLMEDİĞİ TAKDİRDE..."

Dr. Kılıç, “Güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi kesinlikle merdiven altı yerlerden herhangi bir güneş gözlüğü alınmaması. Mutlaka optisyenlerin olduğu gözlükçülerden güneş gözlüğü seçmek gerekiyor. Güneş gözlüğü düzgün seçilmediği takdirde vatandaşların gözünde ciddi sıkıntılara yol açabilmekte. Çünkü güneş gözlüklerinde kaplamalar var bu kaplamalar gerçekten güneşten gelebilecek zararlı ışıkları korumadığı gibi vatandaşında gözüne zararlı ışınların geçmesine neden olmakta. Buda ciddi hastalıklarla sonuçlanabilmekte. Mutlaka hastalarımızın dediğim gibi gözlükçülerden güneş gözlüğü seçmelerini tavsiye etmekteyiz” dedi.

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"MERDİVEN ALTI SATILAN GÖZLÜKLER GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ZARARLIDIR"

Gözlük almak isteyen vatandaşların bilindik yerlerden almalarını tavsiye eden Uzman Optisyen Hüseyin Şen, bazı merdiven altı gözlüklerin körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Şen, “20 yıldır optik sektöründe çalışıyorum. Bölgemizde özellikle yaz aylarında hava sıcak olduğu için Ultraviyole (UV) ışınları gözlere zarar veriyor. Vatandaşlar özellikle gözlük alırken optik mağazalarından almasını öneriyoruz. Merdiven altı satılan gözlükler göz sağlığı için zararlıdır. Vatandaşlarımızın gözlük mağazalarından güneş gözlüğü almalarını öneriyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
göz sağlığı sahte
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