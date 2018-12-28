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"Korna çalma" cinayeti sanıkları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Adana'da Suriyeli bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 7 Iraklının müebbet ve 7'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Adana'da, Suriyeli bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 7 Iraklı hakkında müebbet ve 7'şer yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, Suriyeli İbrahim Elzekkur'u (24) "korna çalma" tartışmasının ardından bıçaklayarak öldürdükleri ileri sürülen tutuklu Iraklılar F.A, A.A, B.A, Y.A, N.A, H.H, N.K. ile müştekiler ve sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, tercüman aracılığıyla sanıklara suçlamalarını hatırlatıp savunmalarını yapmalarını istedi.

Sanık F.A. savunmasında hasta olduğu için ilaç almaya giderken İbrahim Elzekkur'un ters yoldan önüne geldiğini ve kendisinin de korna çaldığını belirterek, "Bana 'niye korna çaldın?' dedi. Ters yönden geldiği için çaldığımı söyleyince bana küfür etti. Bana saldırdılar. Motorumu elimden aldılar. Kardeşlerimi aradım. Motorumu almak istedim, 7-8 bıçaklı kişi önüme çıktı. Ölenin elinde demir vardı. Koluma vurmuştu. Bıçağı salladım. İki bıçak darbesi vurdum. Öldürme kastım yoktu. Benim çocuklarım olduğu için suçu kardeşim üstlenmişti." ifadesini kullandı.

Sanığın kardeşi A.A. da ağabeyinin kendisini telefonla arayıp "Gel beni kurtar" dediğini anlatarak, "Olay yerine gittiğimde polisi görünce geri döndüm. İbrahim'in öldürüldüğü kavgada ben yoktum. Karakolda, ağabeyim için yalan söyledim, çocukları vardı. İbrahim'i kimin öldürdüğünü görmedim." dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında olayla ilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Kavgada öldürülen İbrahim Elzekkur'un amcası Muhammed Elzekkur ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Katil her kimse cezalandırılmasını isterim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde, 5 Ağustos'ta "korna çalma" tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli İbrahim Elzekkur (24) öldürülmüş, olayın ardından Irak uyruklu F.A, A.A, B.A, Y.A, N.A, H.H. ve N.K. tutuklanmıştı.

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