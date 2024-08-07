Korna sesi, 5 katlı binayı yerle bir etti

Elazığ’da 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Yeni Mahalle'de ağır hasarlı 5 katlı binanın, çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.

BİNANIN YIKIMINA, KORNA SESİYLE DESTEK VERİLDİ

Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın yıkımına, belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır