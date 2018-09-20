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Korna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendisine korna çalan kamyoneti geç fark eden işitme engelli Yüksel Güzel (40), sürücünün saldırısına uğradı.

Korna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kendisine korna çalan kamyoneti geç fark eden işitme engelli Yüksel Güzel (40), sürücünün saldırısına uğradı. Sürücü, kadının kolunu kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kendisini ziyarete gelen arkadaşını uğurlamak için akşam saatlerinde sokağa çıkan işitme engelli Yüksel Güzel, dönüşte Çarşamba Pazarı'na uğradı. Güzel, alışveriş yaptıktan sonra pazardan ayrıldı. Çıkışta, hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel'i yolun kenarına çekilmesi için uyardı. Kornayı duyamayan işitme engelli Güzel, kamyonetin geldiğini geç fark etti. Bu sırada aracı durdurup inen sürücü, Yüksel Güzel'e küfredip saldırarak sol kolunu kırdı ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güzel, tedavisinin ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
Diğer rahatsızlıklarıyla birlikte yüzde 61 oranında engelli olduğunu söyleyen Yüksel Güzel, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Güzel, arkadaşını uğurladıktan sonra pazara gittiğini belirterek, "Pazardan 2 kilo ıspanak alıp çıktım. Pazar yerinden çıkan bir kamyonetin sürücüsü korna çalarak kenara çekilmemi istemiş. İşitme engelim yüzünden aracı geç fark ettim. Daha sonra bu kişi araçtan inerek yanıma geldi ve küfür etti" dedi.
'SÜR ARABAYI ÜSTÜNE'
Kendisinin "Ne oluyor?" diye karşılık verdiğini belirten Yüksel Güzel, sürücünün "Senin kolunu kırarım" dediğini, ardından büktüğü sol kolunu kırdığını söyledi. Güzel, "Arabanın üstüme geldiğini gördüm, çekil demiş ama kulağım az duyduğu için duymadım. Çok insan vardı ama önce kimse müdahale etmedi. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yanındaki kişi de 'Sür arabayı üstüne' diye bağırıyordu" diye konuştu.
'CANİCE DAVRANDILAR'
Yüksel Güzel, olay yerine gelen ambulansla hastaneye gittiğini ve polise şikayette bulunduğunu anlattı. Güzel, "Çok kötü durumdayım. Bu kişileri tanımıyorum, nasıl böyle canice davranabiliyor anlamıyorum. Bunlar şehir eşkıyası, bu hakkı kendilerinde nasıl buluyorlar. Kadına el kalkar mı, eşim beni bu hale getirseydi boşanma davası açardım. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Korna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılarKorna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılarKorna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılarKorna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılar

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