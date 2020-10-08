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Kornadan ürkerek ters istikamete kaçınca... Korkunç!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Muğla'da anayola çıkan 6 at ve 1 tay görenleri şaşkına çevirdi. Bodrum'da yaşanan olayda korna çalan araçtan ürken bir at karşı istikamete geçince kaza kaçınılmaz oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Turgutreis istikameti yönünde dörtnala giden 6 at ve 1 tayın ana yolda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Atları gören bazı sürücüler o anları cep telefonları ile çekerken bazıları ise korna çaldı.

Bir sürücünün uzun süre korna çalmasından ürken atlar yoldaki refüjü geçerek ters istikamette ilerlemeye başladı. Karşı istikametten gelen aracın bir ata çarpması sonrası ise at yaralandı.

Araçta da maddi hasar meydana geldi. O anlar başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

at2

İHA

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