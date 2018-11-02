Kornea nakli nedir? Kornea naklinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Organ ve doku nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları ve dokuları hasar görmüş hastalara büyük umut ışığı olmaktadır. Vücutta işlevini ya da sağlığını yitirmiş birçok organ veya doku nakil tedavisine ihtiyaç duyabilmektedir. Göz hastalıklarında sıklıkla kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan kornea nakli tedavisinde doku bağışının önemini belirten Dünyagöz Etiler’den Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Göz rahatsızlıklarında tedavi yöntemi olarak kullandığımız nakil operasyonları organ ve doku bağışı ile birebir ilişkilidir. Kornea dokusu bağışlarında ne yazık ki gözün tamamının alındığı sanılarak kornea bağışına olumsuz bakılıyor” diyor.

Gözün en ön kısmında yer alan kornea, ışığı odaklama ve gözü dış etkenlerden koruma gibi görme işlevleri adına önemli bir rol üstleniyor. Kornea, doğuştan, genetik kökenli veya mikrobik pek çok rahatsızlık sebebiyle saydamlığını ve şeklini kaybedebilir. Bu gibi durumlarda, kornea nakli operasyonu ile görme yetisini tekrar kazanabilir. Ancak kornea nakli operasyonlarının ülke çapında daha sık yapılabilmesi için organ ve doku bağışının yaygınlaşması gerektiğini belirten Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Kornea nakli, yaşamını yitirmiş bir kimsenin şeffaf kornea dokusu ile işlevini yitirmiş korneanın değiştirilmesi işlemidir. Kornea bir organ olmadığından, doku uyumu için özel testlerin yapılmasına gerek yoktur. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda yürütülen kampanyalar sonucu, toplumsal duyarlılık belirgin artış olsa da doku ve organ nakillerinde istenen sayılara henüz ulaşmak mümkün olmamıştır. Kornea bağışlarında bu sayılar daha iyidir. Bağışlarda sadece şeffaf kornea dokusunun alınması, göz bütünlüğünün kısmen korunmuş olması bunda etkendir.