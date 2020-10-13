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Kornea ülseri tedavisinde bebek doğum zarı yöntemi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Gözündeki ağrı ve görme azlığı şikayetiyle hastaneye gelen kişinin gözü bebek doğum zarından alınan kök hücre ile tedavi edildi. Yerleştirilen kök hücrenin ardından ağrı ve şikayetlerinin azaldığını söyleyen Fatma Şenyıl'ın gözüne yerleştirilen kök hücrenin 2 haftalık iyileşme sürecinin ardından gözünden alınması planlanıyor.

Kornea ülseri tedavisinde bebek doğum zarı yöntemi!

Konya’da yaşayan Fatma Şenyıl, sol gözünde kızarıklık, ağrı ve görme azlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanedeki ilaç tedavileri fayda etmeyen Fatma Şenyıl’ın gözüne bebek doğum zarından alınan kök hücre yerleştirildi. Ağrıları ve şikayetleri kesilen Fatma Şenyıl’ın gözündeki kök hücre 2 haftalık iyileştirme sürecinin ardından gözünden alınacak.

İLAÇ TEDAVİSİ İŞE YARAMADI

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, hastanın sol gözünde kızarıklık, ağrı ve görme azlığı şikayetiyle uzun zamandır ilaç tedavisi almış biri olarak hastaneye başvurduğunu söyledi.

KORNEA ÜLSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Birçok tedavi yöntemlerinin denendiğini ve muayenede romatolojik bir hastalık olan kornea ülserine rastladıklarını anlatan Op. Dr. Özpınar, “Hastamıza yeni doğan bebeklerin doğum keselerinden alınan kök hücreden, büyüme faktörlerinden zengin olan bir zar ameliyatı planladık. Çok sık yapılan bir ameliyat olmamakla birlikte bu tarz ameliyatlarda başarı şansı oldukça yüksek. Yeni doğan bebeklerin annesinde herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayanların doğum zarından kök hücrelerden zengin aldığımız bir zar. Bu zar alındıktan sonra sterilize ediliyor. Eksi 90 derecede dondurulduktan ve tüm bulaşıcı hastalıklardan arındırıldıktan sonra kornea ön yüzeyine seriliyor. Yaklaşık 2 hafta hastanın göz ön yüzeyinde kaldıktan sonra büyüme faktörleri göz yüzeyine etki ederek burada oluşan ülserasyonu tedavi ediyor. Fakat çok sık kullanılan bir yöntem değil. Tedavi başarısı da oldukça yüksek. Şimdi biz de 2 hafta bekleyip hastamızdaki sonuçları göreceğiz” dedi.

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AĞRILARIN ŞİDDETİ ARTINCA BAŞVURDU

Hasta Fatma Şenyıl ise, “Önce kızarıklıkla başladı. Ondan sonra ağrılarım şiddetlendi. 3-4 ay ilaç kullandım, tedavi gördüm fakat fayda etmedi. Şu an çok iyi elhamdülillah, çok rahatım şu anda, çok az bir ağrım var” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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