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Kornea yapısı uygun olmayan hastalara lazer yapılmamalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Tüm dünyada en çok uygulanan ‘gözlük atma ameliyatı’ lazer, kırma kusuru denilen göz bozukluklarını ortadan kaldırıyor.

Kornea yapısı uygun olmayan hastalara lazer yapılmamalı

Tüm dünyada en çok uygulanan ‘gözlük atma ameliyatı’ lazer, kırma kusuru denilen göz bozukluklarını ortadan kaldırıyor. Ancak kısa sürede gerçekleşen, zahmetsiz ve hızlı bir iyileşme sağlayan bu operasyon ne yazık ki herkes için uygun değil.
Bu uygulama kararında hastanın kornea yapısal özellikleri kritik rol oynuyor.
Göz Hastalıkları ve Göz Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Alimgil, lazer kararında hastanın göz bozukluğunun tipi ve derecesinin, tedaviye uygunluk için esas kriter olduğunu belirterek, “Yüksek göz bozukluğu olan hastalarda (8 derece miyop, 4 derece astigmat üzerinde) lazer tedavisi ile tüm bozukluğu gidermek mümkün olamayabiliyor. Bazen de lazer yapılması düşünülen hastalarda yapılan ön tetkikler bize hastanın tedavi için uygun olmadığını gösterir. Kornea yapısı uygun olmayan hastalara da lazer tedavisi yapılmaz” dedi.
“Miyop ve miyop astigmatlar tedavi için uygun adaylar”
Bu operasyona en uygun grubun miyop ve miyop astigmatlar olduğunu anlatan Alimgil, “Operasyon için en önemli koşul göz derecelerinin ilerlemesinin durmuş olduğunun tespitidir. Kişisel farklılıklar olmasına rağmen genellikle 18 ila 20 yaş aralığında ilerleme durur. Bundan emin olmak için altı ay ara ile yapılan iki muayenede derecenin değişmediğini görmemiz gereklidir. Miyop ve miyop astigmatlar tedavi için uygun adaylardır. Hipermetrop göz kusurunda tedavi sonrasında kısmi regresyon yani kırma kusurunun geri dönmesi sorunu yaşanabilir. Hastanın bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Yakın görme bozukluğu için henüz ideal bir lazer tedavi yöntemi yok. Bu konuda en ümit verici yöntem Supracore adı verilen tekniktir” dedi.
45 yaş üstüne uygun değil
Operasyonun 45 yaş ve üzerindeki kişilere genellikle önerilmediği bilgisini veren Alimgil, “45 yaş ve üzerindeki kişilerde yaşlanmaya bağlı lens değişimleri nedeni ile lazer önerilmez. Lensteki bu değişimler hastanın göz derecelerini etkilediği için tedaviden bir süre sonra görme tekrar bozulabilmekte ve gözlük gereksinimi doğmaktadır. Lasik diye adlandırdığımız teknikte göze oldukça yüksek bir vakum gücü uygulanır. Özellikle retinasında incelme olup yırtık gelişme riski olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Bu gibi hastalarda göze hiç temas etmeden yapılan ‘No Touch’ tekniği kullanılabilir. Lazer tedavisi için uygun olmayan hastalarda en basitinden başlayarak gözlük, kontakt lens ve göz içi refraktif cerrahi işlem seçenekleri mevcuttur” dedi.

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