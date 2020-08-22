Kornonavirüs: Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?

Rutgers Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Emanuel Goldman da, laboratuar çalışmalarında 10 milyon virüs parçacığı bulunan örneklerin kullanıldığını, örneğin bir yüzeye hapşurulan damlacıklardaysa, 100 dolayında virüs partikülü olduğunu belirtti.

Leicester Üniversitesi'nde solunum bilimleri uzmanı Dr. Julian Tang, dış dünyada çevre koşullarının hızla değiştiğini, bunun da virüsün bu kadar uzun süre canlı kalamaması anlamına geldiğini söyledi.

Ancak bazı uzmanlar, bu sonuçların laboratuvar ortamı dışında da geçerli olup olamayacağını sorguluyor.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, virüsün çoğunlukla karton ve bazı plastik türlerinde günler değilse bile, saatlerce yaşayabildiğini gösterdi.

Goldman geçen ay Lancet dergisinde yayımlanan makalesinde "Bana göre, yaşam formu olmayan yüzeylerden bulaşma ihtimali çzok düşük. Ve bu da sadece enfekte bir insanın yüzeye öksürmesi ya da hapşırmasıyla ve bir başkasının o yüzeye kısa süre sonra (bir ya da iki saat sonra) dokunmasıyla olabilir" diye yazdı.

Virüs nasıl yayılabilir?

Virüsün yayılma riski, genelde gıda paketleme tesislerinde çalışan işçilerin virüslü yüzeylere, daha sonra da gözlerine, burunlarına ya da ağızlarına dokunması varsayımına dayandırılıyor.

Uzmanlar şu anda bunun çoğu Covid-19 vakasında bulaşma yolu olduğunu düşünmüyor.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) internet sitesinde "Bir insanın virüslü bir yüzeye ya da nesneye dokunarak Covid-19 olması mümkün. Ancak bunun virüsün başlıca yayılma yolu olduğu düşünülmüyor" diyor.

Aslında, virüsün başlıca yayılma yolu, doğrudan insandan insana temas;

Birbiriyle yakın temas halindeki insanlar (2 metreden az mesafe)

Enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında çıkan damlacıklar

Bu damlacıkların yakındaki insanların ağzına, burnuna gelmesi ya da ciğerlere solunması

Dr. Tang, birinin yiyecek ambalajı yoluyla virüs kaptığını kanıtlamanın da zor olduğunu söylüyor.

Çünkü, asemptomatik sosyal temaslar da dahil, diğer tüm olası kaynakları net bir şekilde dışlayabilmek gerekiyor.